Süddeutsche Zeitung: Армия из супермаркета

Об этом пишет Катрин Кальвайт в своей статье «Армия из супермаркета», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Игорь Зайцев купил своему соседу бронежилет. Кажется, не самый обычный подарок среди жителей дома, но в Украине в последнее время люди дарят друг другу не только цветы и конфеты, но часто также прибор ночного видения или униформу. Армия ведет войну, но она плохо оснащена и часто нет денег даже на продукты питания и воду.

Игорь - предприниматель в Киеве, но у него сейчас финансовые проблемы. Он продает открытки и оберточную бумагу, но продажи упали. Покупатели из Крыма пропали вообще, говорит он, и на Донбассе сейчас тоже никто не покупает поздравительных открыток. «У людей в попытке выжить действительно другие заботы». Но: его сосед должен ехать на фронт, на «антитеррористическую операцию» на Восточной Украине.

И так как украинцы знают, что не хватает почти всего, многих солдат собирают частным образом, родственники и друзья. По всей стране также волонтерские организации собирают для солдат деньги и вещи, принимают все. И многое отдают. Коммерсант, одна из наиболее влиятельных еженедельных газет в стране, опубликовала об этом статью на первой полосе. На фотографии перевернутый шлем, наполненный банкнотами. Заголовок: «Почему добровольцы лучше обеспечивают солдат, чем государство».

Чтобы не допустить обвинений в коррупции, все официально оформляют

Проблема, пишет Коммерсант, только частично в больших пробелах в государственном бюджете. Гораздо больше Министерство обороны Украины хочет сделать все правильно, не дать повода для обвинений в коррупции, и поэтому на все большие заказы объявляют тендер. Это может длиться некоторое время – и солдаты иногда неделями ждут в поле жизненно важных лекарств или просто даже новых ботинок.

Тем более, что одной доброй воли недостаточно, чтобы остановить эндемическую коррупцию: в любом случае тендер на столь необходимые бронежилеты выиграла фирма крупного олигарха и губернатора Днепропетровска, Игоря Коломойского, которая предлагала бронежилеты по 18 000 гривен (чуть больше 1000 евро) за штуку; фирма-конкурент предложила цену 8000 гривен за один бронежилет. И теперь у этой фирмы добровольцы закупают бронежилеты и обеспечивают солдат в зоне АТО.

По оценкам экспертов, украинцы собрали, по меньшей мере, 10 миллионов евро. Саркастическое замечание президента России Владимира Путина в начале военного конфликта в Крыму о том, что там не были задействованы российские солдаты, и, в конце концов, униформу можно купить и в супермаркете, учитывая масштабы, приобретает совсем другое значение.

Добровольцы действительно частично закупают в супермаркетах то, что нужно солдатам, но также и на международном рынке. Некоторые батальоны, по словам специалистов, получили более половины своего обеспечения - форму, обувь, шлемы, продукты питания, жилеты, таблетки для очистки воды, лекарства - не по закупкам армейских ведомств, а от организаций, которые образовались по всей стране.

«Мир и порядок» - одна из таких организаций; предприниматели в Харькове основали ее в апреле, потому что они считают, что государство нельзя заменить, но с другой стороны, «нельзя оставаться в стороне», когда в стране война. Их девиз: «Это наш и ваш дом». Патриоты, националисты – это названия, которых активисты Татьяна Ландесман и Иванна Скиба-Якубова, которые говорят от имени организации, не отрицают. Они гордятся ими.

«Это наш и ваш дом»

Радикальные поджигатели войны – сторонники «Мира и порядка», но не в данный момент, говорит сторонник, акция, проведенная харьковскими предпринимателями, будет способствовать победе украинских вооруженных сил и вместе с этим существует – оптимистическая – надежда на скорое успокоение положения, и удержание войны от их мирного региона.

Фонд с именем государства собирает деньги и вещи в Харьковской области. Отсюда можно добраться до передовой всего за несколько часов по проселочным дорогам; военной защиты для автобусов, которые направляются к солдатам, нет. У каждой из такого рода организаций есть «свои» войска, за которые она несет ответственность; группа из Харькова обеспечивает украинский парашютно-десантный полк и подразделение особого назначения Министерства внутренних дел «Ягуар», бригады Национальной гвардии и милиции. Они уже хорошо в этом разбираются, и знают друг друга.

Список услуг и поставок, который «Мир и порядок» гордо показывает, длинный: там не только 400 бронежилетов, но и полное снаряжение для батальона «Слобожанщина» и «Харьков», в том числе «боевое оснащение, оборудование для связи и технологии для распознавания врагов». Но также носилки и кровати для местной больницы, в которой лежат раненные в боях в Донецке.

Репутация Министерства обороны скверная

В правительстве замена поставщиков вызвала двойственную реакцию. С одной стороны, у Минобороны и так никудышная репутация; слишком много солдат погибло, говорит население, потому что они были плохо оснащены, а государство осознавало возможность этой трагедии. Снова и снова у них просто заканчиваются боеприпасы, их передают сепаратистам, это неоказанная помощь, говорит киевский предприниматель Игорь.

Печальный пример: Недавно около 400 украинских солдат оказались в ловушке пророссийских сил в приграничном регионе, и у них не было боеприпасов. Они по необходимости пересекли границу, после чего проинформировали российского офицера по телефону, что это не нападение на Российскую Федерацию – и бежали в Россию. Большая часть позже вернулась в Украину.

Несокрушимый патриотизм

С другой стороны, патриотизм – даже учитывая плохое обеспечение сил АТО – несокрушим. Правительство недавно использовало это, чтобы наполнить бюджет для армии, и ввело новый налог. Около девяти миллиардов гривен (550 миллионов евро) для «антитеррористической операции» предоставит налог на войну, который составляет 1,5 процента от налогооблагаемых доходов физических лиц. Ведение боев на востоке стоит Украине сейчас 70 миллионов гривен (4,2 миллиона евро) в день.

Между тем, сосед Игоря просит у друзей деньги на снаряжение. Никто не знает, чего потом не хватит, когда он приземлится в 600 километрах на восток.