The Washington Post: Любая сделка по Украине – это плохая сделка

В редакционной статье под названием «Любая сделка по Украине – это плохая сделка», опубликованной в американской газете The Washington Post, говорится о том, что ожесточенные бои на востоке Украины продолжаются, украинские солдаты обстреливают пророссийских сепаратистов в Донецке и Луганске. Похоже, что украинские вооруженные силы делают успехи, в то время как сепаратисты теряют свои позиции. Появилось ощущение того, что, возможно, в этом кризисе наступил переломный момент. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, а 26 августа президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко встретятся в Минске, чтобы обсудить конфликт.

Учитывая то, что очень много невинных мирных граждан оказалось в самом центре смертельных боев, очень заманчивой кажется идея о прекращении огня или каком-то временном перерыве, который привел бы к началу дипломатических переговоров. Но что может дать перерыв и дипломатия? Любые переговоры, которые позволят этой ране на теле Украины продолжать гноиться, следует избегать. Единственное приемлемое решение – положить конец агрессии Путина.

Агрессия – самое подходящее слово. Хотя сепаратисты не могут носить российские воинские знаки отличия, никто не должен питать иллюзий: корни восстания – в Москве. После захвата Крыма, г-н Путин устроил разрушительный пожар на востоке Украины для того, чтобы вмешиваться и управлять. Подход г-на Путина был очень хитрым: от «зеленых человечков», которые захватили Крым без заметных воинских знаков отличия, до «восстания» в восточной Украине сепаратистских боевиков, у которых «случайно» в руках оказались зенитные ракеты. Марк Галеотти из Нью-Йоркского университета написал недавно в журнале Foreign Policy о том, что г-н Путин использовал в Украине метод борьбы с участием военной разведки, что является «смесью скрытности, отрицания, диверсионных действий и точечного разжигания насилия». Мы хотели бы еще добавить сюда возмутительную ложь и пропаганду.

Ответом на эти тактики не может быть компромисс и признание их законными. Любое обсуждение, которое признает даже небольшие успехи этой нелинейной войны Путина, будет стимулировать его к использованию этих тактик снова. Г-н Путину нужно показать, что это не работает и что Западу хватает решительности, чтобы препятствовать его уловкам.

Второй способ выразить свое несогласие – это отрицать преимущества неразрешенных споров. Если г-ну Путину дать возможность подогревать борьбу за Донецк, он будет продолжать выбивать Украину из равновесия и держать её под своим контролем. Это сильно навредит процессу европейской интеграции Украины, чего Путин и добивается. Вполне возможно, что российский президент рассчитывает на то, что Соединенные Штаты и их союзники скоро потеряют интерес к этому конфликту и предоставят ему свободу действий. Нельзя вестись на идею о прекращении огня и какие-то дипломатические торги, которые приведут к тому, что конфликт просто будет заморожен, а не разрешен, и возникнет еще одна Абхазия или Приднестровье.

Если конфликт на востоке страны будет продолжаться, даже в умеренном режиме, это может отравить будущее Украины и будет угрожать её хрупкой стабильности. Это было бы победой для Путина и проигрышем для всех остальных.