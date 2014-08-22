Украину не устроит замораживание конфликта с Россией - АП

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил заместитель главы Администрации президента (АП) Украины Валерий Чалый, пишет Gazeta.ua.

Чалый уточнил, что наше государство рассчитывает на военно-техническое сотрудничество с ЕС.

"Речь идет о средствах связи, беспилотниках для мониторинга границы и т. д. Украина не просит Европу о прямой военной помощи", - объяснил представитель АП.

Кроме того, он подчеркнул, что Украину не устроит замораживание конфликта с Российской Федерацией.

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"Замороженный конфликт" нас не устраивает. Он может быстро привести к новой эскалации. Мы хотим решения вопроса в стратегической плоскости", - заявил Чалый.

Заместитель главы Администрации президента подчеркнул, что Украина надеется, что Россия не будет препятствовать параллельному оказанию гуманитарной помощи Донбассу, как со своей стороны, так и с украинской.

Напомним, Российская Федерация просит Совет Безопасности ООН принять заявление о прекращении в Украине огня на период доставки гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении МИД России.