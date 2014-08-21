В Украине над Азовским морем снова "засекли" российские беспилотники
13:47, 21 августа 2014Политика
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В течение суток над территорией украинского побережья Азовского моря в очередной раз зафиксированы полеты российских беспилотных аппаратов.
Россия продолжает нарушать воздушное пространство Украины / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеРоссийские беспилотники за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Украины По его словам, беспилотники, в частности, были зафиксированы пограничниками над населенными пунктами Седово, Новоазовск, Мариуполь, а также над местами дислокации сил АТО.
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