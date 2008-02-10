Янукович: Партия регионов не готовится к досрочным выборам

Партия регионов не готовится к досрочным парламентским выборам, о возможности которых заявляют политики и политологи, заявил лидер партии Виктор Янукович в интервью телеканалу "Интер".

"Мы не готовимся к досрочным выборам", - заявил Янукович.

Он напомнил, что после объявления в апреле 2007 года досрочных парламентских выборов произошла политическая дестабилизация, ударившая по экономике и уровню жизни людей. "Была политическая борьба за рамками правил, за рамками конституции. Это привело к тому, что мы получили много разных проблем, в том числе ухудшение отношений с Российской Федерацией", - отметил экс-премьер.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что его политическая сила не ведет "никаких сепаратных переговоров ни с какими политическими силами". "У нас есть постоянный диалог со всеми органами власти, в том числе секретариатом президента, кабинетом министров. Мы работаем в контакте, это нормально, когда в демократической стране власть сотрудничает с оппозицией", - отметил Янукович.

Теневой премьер отметил, что блокирование работы Верховной Рады связано исключительно с одним вопросом - так называемым "письмом трех" по поводу присоединения Украины к ПДЧ. "Если этот вопрос будет снят, других вопросов у нас не будет... Этот вопрос сверхпринципиален, это вопрос будущего страны, украинского народа. Такие вопросы можно принимать только по согласию украинского народа", - заключил Янукович.