СНБО: Количество погибших вследствие обстрела колонны беженцев возросло до 17

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, во время работы украинских экспертов на месте трагедии было найдено восемь раненых, из которых двое умерли в больнице.

Читайте такжеТеррористы заблокировали место обстрела колонны с беженцами и уничтожают доказательства (видео)В то же время Лысенко отметил, что неизвестно окончательно количество автомобилей, которые шли в колонне и везли беженцев, поскольку эта колонна формировалась хаотично и на время начала движения автомобили добавлялись.

Как сообщил Лысенко, по имеющейся информации, четырем или пяти автомобилям удалось выйти из-под обстрела, и сейчас силы АТО ищут людей из этих автомобилей, которые могут дать ценные показания.