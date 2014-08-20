На месте расстрела террористами колонны беженцев на Луганщине идет бой – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Активные боевые действия на месте уничтожения колонны переселенцев продолжаются», - заявил он.

По его словам, на данный момент есть информация о 17 погибших, шести раненых, из которых трое тяжело раненные, - они в больнице города Лутугино.

Читайте такжеЗа сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителяКроме того, он подчеркнул, что в связи с боями в данной локации невозможно проведение расследования трагедии.

Как сообщал УНИАН, 18 августа утром пророссийские боевики из минометов и установок "Град" расстреляли колону беженцев, которых пытались вывезти из района боевых действий украинские силовики.