Мороз зовет ГПУ и Карпачеву на помощь Рудьковскому

Социалистическая партия Украины и, в частности, ее председатель Александр МОРОЗ призывают Генеральную прокуратуру Украины и Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Нину КАРПАЧЁВУ в связи с задержанием бывшего министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО сотрудниками СБУ “в пределах своих полномочий немедленно обеспечить соответствующее уважение к букве закона, к правам человека в Украине”.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой СПУ.

“Сегодня важно, чтобы Генеральная прокуратура и Уполномоченный по правам человека в пределах своих полномочий немедленно обеспечили соответствующее уважение к букве закона, к правам человека в Украине”, - отмечается в обращении.

Как отмечается в документе, 9 февраля сотрудники СБУ “не имея постановления суда об изменении меры пресечения (Н.РУДЬКОВСКОМУ) повезли задержанный к следователю городской прокуратуры”.

Кроме того, «адвоката Н.РУДЬКОВСКОГО в прокуратуру не пропустили. ...К задержанному не допускают врача, не разрешили принять медикаменты. Не допустили также двух народных депутатов, которые имели право выяснить, почему таким нештатным образом действуют правоохранительные органы».

Как сообщал УНИАН. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту растраты средств служебными лицами одного из государственных предприятий Министерства транспорта и связи Украины на общую сумму 400 тыс. грн., по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах). По данным пресс-центра СБУ, в организации преступления подозревается один из руководителей Министерства транспорта и связи.

14 декабря СБУ вызывала на допрос Н.РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн. Эпизод, по которому вызывался Н.РУДЬКОВСКИЙ в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив этот рейс за счет Минтранса. Следователь СБУ после допроса избрал для Н.РУДЬКОВСКОГО меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве задокументированы факты использования в личных интересах служебного положения должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины, что привело к незаконным расходам государственных средств на сумму 122 тысячи 213 гривен. В частности, установлено, что в период с 7 по 13 июля 2007 года делегация Минтранссвязи в составе 11 человек во главе с министром (Н.РУДЬКОВСКИМ – УНИАН) находилась с рабочим визитом в городе Токио (Япония).

Сегодня пресс-служба Н.РУДЬКОВСКОГО распространила заявление о том, что “9 февраля 2008 года, около 21 часа 30 минут вооруженные лица в масках задержали Н.РУДЬКОВСКОГО в стационарном отделении больницы, где он находился после операции, и повезли в неизвестном направлении”.

В свою очередь прокурор г.Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ отметил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ был задержан с соблюдением всех норм законодательства из-за отказа сотрудничать с органами следствия по уголовному делу, в котором последней обвиняется в незаконном использовании почти 400 тысяч гривен бюджетных средств. "Задержан он был не в больнице. Все требования законодательства были соблюдены", - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ. При этом он объяснил, что, начиная с 21 декабря 2007 года, Н.РУДЬКОВСКИЙ должен был приступить к ознакомлению с выдвинутым ему обвинением. "Это должно было происходить в помещении следователя, но он не являлся", - заметил Е.БЛАЖИВСКИЙ.