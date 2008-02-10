Турчинов хочет международной газовой ревизии

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ отмечает, что Украина не проводила и не проводит несанкционированный отбор газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам А.ТУРЧИНОВА, НАК «Нафтогаз Украины» выполняет все международные обязательства, взятые Украиной, в том числе и относительно транспортировки газа в Европу.

«Украина занимает четкую и последовательную правовую позицию. В нагнетании ситуации вокруг газового вопроса единственная цель – любой ценой оставить на внутреннем и внешнем рынках Украины газового посредника. Мы готовы пригласить международных наблюдателей, чтобы подтвердить, как мы добросовестно выполняем все взятые обязательства и не используем газ, который Украине не принадлежит», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр подтвердил, что у НАК «Нафтогаз Украины» действительно имеются долги, которые остались от деятельности предыдущего правительства, однако «Нафтогаз Украины» готов обеспечить полные расчеты по долгам при условии подписания прямого контракта и соответствующих документов с российским «Газпромом». А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что сегодня в Москву для урегулирования ситуации вокруг этого вопроса отправилось руководство НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить снабжение российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осели" 1,5 млрд. куб. м российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. дол.

Учитывая, что снабжение российского газа в Украину не предусмотрено балансом "Газпрома" на 2008 год, для того, чтобы оно могло быть продлено, "Газпром" требует от украинской стороны срочно создать для этого юридические основания - подписать контракты и акты и безотлагательно обеспечить полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить снабжение российского газа в Украину.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации со снабжением газа в Украину, через которую российский газ транзитом поставляется в страны Европы.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.