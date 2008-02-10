Тимошенко отправила Нафтогаз договариваться с Газпромом

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сегодня вечером отбудет в Москву для проведения переговоров с ОАО "Газпром" по техническим вопросам поставок природного газа в Украину и его транзита в Европейские страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК "Нафтогаз Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его словам, в составе делегации будут председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА, первый заместитель председателя правления Игорь ДИДЕНКО и заместитель председателя правления Владимир ТРИКОЛИЧ.

Также В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что делегация НАК "Нафтогаз Украины" отбывает на переговоры по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл.

Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того чтобы они могли быть продолжены "Газпром" требует от украинской стороны срочно создать для этого юридические основания - подписать контракты и акты и безотлагательно обеспечить полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации с поставками газа в Украину, через которую российский газ транзитом поставляется в страны Европы.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.