У Порошенко рассказали о количестве заложников на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове сказала Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, народный депутат от партии «УДАр» Ирина Геращенко.Читайте также350 человек остаются в заложниках у российских террористов – МИД

Она отметила, что сейчас можно говорить только о тех заложниках, о которых известно официально: это военные, попавшие в плен, а также гражданские лица, об исчезновении которых заявили их близкие.

Геращенко подчеркнула, что на территориях, которые находятся под контролем террористов, нет органов власти, и потому «очень многие такие факты могут быть не известны».

«По нашей информации, более 160 человек сегодня находятся еще в заложниках, но, очевидно, что эта цифра может быть большей, в первую очередь, за счет гражданского населения на этих территориях», - сказала Геращенко.Читайте такжеВ плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии – СНБО

Она заверила, что украинская власть прилагает усилия для освобождения заложников, в том числе и тех, которые находятся в России.

Геращенко заметила, что информацию о том, что граждан Украины в разных ситуациях берут в заложники, она получает ежедневно. Она отметила, что позиция украинской власти заключается в безусловном освобождении всех заложников.

Как сообщал УНИАН, 12 августа заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский сообщил, что 350 человек остаются заложниками российских террористов.

По словам Лубкивского, в частности Надежда Савченко, Андрей Сенцов, Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и другие были похищены и незаконно удерживаются в России, подвергаются психологическому давлению, а их права нарушаются.