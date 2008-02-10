Рудьковського без сознания похитили и держат без врача и адвоката?

Семья экс-министра транспорта Николая Рудьковського подала заявление в прокуратуру Киева относительно его похищения.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Рудьковского, в субботу около 21 часа 30 минут "пятнадцать вооруженных лиц в масках, не предъявляя документов, с использованием физической силы захватили Рудьковского в стационарном отделении больницы, где он находился после операции, и повезли в неизвестном направлении".

Пресс-служба сообщает, что в четверг 7 февраля Рудьковскому была сделана операция на спине. По состоянию на 9 февраля он находился на стационарном лечении, его состояние квалифицировалось как средней тяжести, также, по заключению врачей, он нуждался в еще одной операции. Как указано в сообщении, у экс-министра повышенное давление и он нуждается в постоянной медпомощи.

"Спустя некоторое время выяснилось, что Рудьковского везут в управление СБУ в г.Киеве", - сообщает пресс-служба.

По предварительной информации пресс-службы, "когда его переносили на руках неизвестные вооруженные лица, Рудьковский не мог самостоятельно передвигаться и, вероятно, был без сознания".

"Представители силовых органов не смогли предоставить официальные объяснения относительно событий. Точное место нахождения Рудьковского и его состояние сейчас неизвестны. Соответственно, семьей Рудьковского подано заявление в прокуратуру г.Киева относительно похищения лица", - говорится в сообщении.

"Есть аргументированы подозрения, что состояние Рудьковского значительно ухудшилось, вместе с тем ему отказано в получении немедленной медпомощи и услуг адвоката", - заявляет пресс-служба.

"Учитывая то, что провокация имела место менее чем через два дня после операции, цель действий силовиков очевидна - нанести непоправимый ущерб непосредственно здоровью Рудьковского", - подчеркивается в тексте.

Пресс-служба отмечает, что на момент похищения не было ни одного решения суда относительно Рудьковского об изменении предупредительной меры из подписки о невыезде на любую другую. Также подчеркивается, что Рудьковский лично и его представители в полной мере сотрудничали со следствием. Вместе с тем, следствие осуществляло давление на представителей Рудьковского, о чем в прокуратуру представлена соответствующая жалоба.

Украинская правда