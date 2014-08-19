Под Иловайском продолжаются тяжелые бои - Ярош

Об этом сообщает лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Идут тяжелые бои под Иловайском. 50 бойцов 9-го Отдельного батальона ДУК "ПС", в оперативном подчинении комбата "Днепра" Юрия Березы, уже несколько дней достойно отстаивают честь Нации и Государства, уничтожая российских террористов-наемников. К сожалению, украинские подразделения тоже несут потери...", - написал Ярош.Читайте такжеКомбат "Донбасса": Силовики контролируют две трети Иловайская, боевики бегут из города

Он отметил, что несмотря на потери среди украинских воинов - "победа будет за нами".

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Семена Семенченко был ранен во время боя за Иловайск.