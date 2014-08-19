В боях за Иловайск ранили комбата Донбасса Семенченко

12:11, 19 августа 2014
Политика
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Семен Семенченко получил осколочные ранения

Семен Семенченко / Фото: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Бой за освобождение. Семен Семенченко, командир батальона Нацгвардии "Донбасс", находящийся уже второй день на передовой получил осколочные ранения. 

Читайте такжеКомбат "Донбасса": силовики контролируют две трети Иловайска, боевики бегут из города В передовой группе атаки , очищающей от террористов в Иловайск, нарвались на минометный огонь. Выдержали - атаку не свернули. Среди наших - один боец погиб, четверо раненых. В том числе - ранен Семен. Множественные осколочные. Вывезли всех с поля боя в госпиталь. Предварительно - жизнь раненых вне угрозы",- написал он.

Также эту информацию подтвердил сотник Майдана Владимир Парасюк, ему об этом в телефонном разговоре рассказал комбат Днепра Береза.

Советник министра внутренних дел сообщил, что Семенченко получил осколочные ранения в бедро и в спину. 

Post by Arsen Avakov.
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