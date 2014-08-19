Красный Крест прибыл в Москву на переговоры о гуманитарном грузе

В Москву прибыл представитель Международного комитета Красного Креста Лоран Корба. Он обсудит с официальными лицами способ оказания гуманитарной помощи жителям востока Украины, сообщает Радио Свобода.

Российский конвой с десятками автомобилей, как и ранее, ожидает проверку недалеко от границы Украины.

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Россия заявила 18 августа о достижении договоренностей с Украиной и Красным Крестом относительно условий доставки груза.

На прошлой неделе Россия не стала отправлять груз к границе с Украиной в Харьковской области. Значительная часть окрашенных в белый цвет грузовиков направилась к границе российской Ростовской и украинской Луганской области, где украинские пограничники не контролируют собственные пункты пропуска.