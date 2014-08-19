Треть путинской гуманитарки составляют вода и соль - СМИ

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в спецслужбах.

В частности, грузовики везут около 700 т воды, загруженной в районе подмосковного полигона Алабино, где проходит подготовку 2-я гвардейская Таманский дивизия ВС РФ.

Читайте такжеПод прикрытием "гуманитарки" РФ создает коридор для поставки оружия боевикам - Турчинов

Собеседники удивляются, зачем российской стороне понадобилось передавать в Украину соль, но указывают на то, что прибытие 700 т воды совпало с фактом полного прекращения водоснабжения Донецка.