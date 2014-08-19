Треть путинской гуманитарки составляют вода и соль - СМИ
01:34, 19 августа 2014Политика
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Значительную часть гуманитарного груза, отправленного Россией на территорию Украины, составляют обыкновенная вода и соль.
REUTERS
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в спецслужбах.
В частности, грузовики везут около 700 т воды, загруженной в районе подмосковного полигона Алабино, где проходит подготовку 2-я гвардейская Таманский дивизия ВС РФ.
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Собеседники удивляются, зачем российской стороне понадобилось передавать в Украину соль, но указывают на то, что прибытие 700 т воды совпало с фактом полного прекращения водоснабжения Донецка.
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