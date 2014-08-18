В Госдуме предлагают лишить Макаревича наград за "сотрудничество с фашистами"

Как заявил депутат от «Единой России» Евгений Федоров, «Макаревич давно сотрудничает с фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще когда перешел на сторону врагов Российской Федерации».

Сам же Макаревич считает, что его не за что лишать государственных наград, пишет Дождь.

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«Что я такого совершил, что должен отказаться от государственных наград? Если я действительно что-то сделал не так, я их с удовольствием верну, но мне абсолютно не в чем оправдываться», — сказал Андрей Макаревич.

По словам музыканта, он не видит в своих действиях ничего антироссийского или фашистского.

«Я поехал и сыграл концерт для беженцев, детей из Донецка и Луганска. Я не играл и не хочу играть для военных», — сказал лидер «Машины времени». Он добавил, что 7 сентября выступил в Москве на благотворительном концерте в поддержку украинских беженцев.

На прошлой неделе Андрей Макаревич посетил город Славянск и поселок Семеновка (Донецкая область Украины), а также дал концерт в Святогорске, где размещены беженцы с востока страны.

Ранее музыкант неоднократно высказывал скептическое отношение к событиям вокруг Крыма, который был присоединен к России в марте по итогам псевдореферендума, состоявшего на фоне присутствия в регионе российских войск.