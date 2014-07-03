В Украине начнется духовный подъем, как только закончится стрельба - Макаревич

Об этом российский музыкант сказал в интервью журналу "Новое время", отвечая на вопрос о том, что изменилось в Украине после Майдана.

"Для того, чтобы увидеть перемены невооруженным взглядом, нужно прежде всего, чтобы прекратилась стрельба. Как только она закончится, я уверен, начнется необыкновенный духовный подъем. Потому что люди почувствуют, что с этого дня они живут в новой стране и не хотят повторять ошибок прошлого. И у них есть шанс, возможность построить эту страну с нуля. Это интереснейшая задача", - сказал музыкант.

Читайте такжеМакаревич считает, что трагедии в Одессе не могло не случиться

Макаревич сравнил Украину с Грузией, где, по его словам, люди живут небогато, но они воодушевлены свободой.

При этом, Макаревич опасается длительной неприязни между Россией и Украиной из-за аннексии Крыма. Но он также отмечает, что все проходит.