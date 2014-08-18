Die Welt: Генерал предостерегает Кремль от эскалации

В статье «Генерал предостерегает Кремль от эскалации», опубликованной на сайте газеты Die Welt, сообщается, что Верховный главнокомандующий НАТО, Генерал США Филип Бридлав, угрожает России военным ответом, если украинский конфликт распространится на восточноевропейских членов НАТО. «Если НАТО заметит проникновение иностранных войск на территорию суверенных государств, и если мы сможем доказать действия агрессора – тогда это статья 5. Тогда происходит вмешательство союзников», сказал Бридлав газете «Welt am Sonntag». И он конкретизирует: «Это означает военный ответ на действия агрессора».

Верховный главнокомандующий НАТО, ввиду эскалации в Украине, предупреждает о новом способе ведения войны. «Самое главное, чтобы страны НАТО были готовы к так называемым зеленым человечкам», сказал Бридлав. Генерал ссылается на военных без знаков различия, которые создают беспорядки, занимают правительственные здания и подстрекают население. «Эти силы обучают сепаратистов, дают военные советы и, таким образом, могут способствовать значительной дестабилизации страны", объяснил Бридлав.

Между тем, западные лидеры ужесточают тон в отношениях с Москвой. США критикуют «продолжительное военное вмешательство», канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) призывает главу Кремля Владимира Путина к деэскалации. Ослаблению напряженности должна поспособствовать встреча высокопоставленных министров иностранных дел в воскресенье вечером в Берлине. В кризисных регионах Донецка и Луганска, тем временем, и дальше ведутся ожесточенные бои, положение людей остается драматичным.