В Киево-Печерской лавре состоялась интронизация 122-го митрополита Киевского - Блаженнейшего Онуфрия

Утром на площади перед Успенским собором была совершена Божественная литургия с торжественным обрядом Интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

На праздничной литургии митрополита Онуфрия впервые поминали как Блаженнейшего.

Блаженнейший Онуфрий стал 122-м митрополитом Киевским.

Во время интронизации митрополиту Онуфрию передали одно из лучших богослужебных облачений почившего Блаженнейшего митрополита Владимира.

Блаженнейший Онуфрий служил в архиерейском облачении своего предшественника.

На интронизацию прибыли представители Поместных Православных Церквей.

В частности, новому Предстоятелю УПЦ сослужили представитель Патриарха Кирилла митрополит Волоколамский Иларион, представители Поместных Церквей: Константинопольской - митрополит Галльский Эммануил, Александрийской - митрополит Киринський Афанасий, Иерусалимской - митрополит Вострський Тимофей, Грузинской - митрополит Некреський Сергий и митрополит Потийский и Хобский Григол, Сербской - епископ Моравичський Антоний, Румынской - митрополит Тирговиштский Нифонт, Болгарской - епископ Русенский Наум, Элладской - епископ Християнупольский Прокопий, Польской - архиепископ Люблинский и Холмский Авель, Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский). Православной Церкви Америки и Канады - епископ Нью-Йоркский Михаил и епископ Квебекский Ириней, Русской Православной Церкви Заграницей - архиепископ Берлинский Марк. А также епископат и духовенство Украинской Православной Церкви.

Два старейшие архиереи Украинской Православной Церкви - митрополиты Одесский и Измаильский Агафангел, Симферопольский и Крымский Лазарь - под возглас «Аксиос!» (достойный!) трижды торжественно преподнесли владыку Онуфрия на Митрополичий трон на горн месте.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел зачитал приветственное слово Предстоятеля и передал митрополиту Онуфрию жезл Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Приветственный адрес от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил митрополит Волоколамский Иларион.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал поздравительные письма на имя Блаженнейшего митрополита Онуфрия от Президента Украины Петра Порошенка и мэра Киева Виталия Кличко.

Предстоятели Поместных Православных Церквей зачитали поздравления и передали новоизбранному Блаженнейшему свои подарки.

Представители власти и многочисленные верующие поздравили новоизбранного Предстоятеля Украинской Православной Церкви и получили благословение его Блаженства.

Как сообщал УНИАН, митрополит Онуфрий был избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа на Соборе епископов УПЦ.