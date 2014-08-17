В Киево-Печерской лавре состоялась интронизация 122-го митрополита Киевского - Блаженнейшего Онуфрия
В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре сегодня состоялась интронизация Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
В Киево-Печерской Лавре состоялась интронизация новоизбранного главы УПЦ МП Онуфрия / Фото: УНИАН
Утром на площади перед Успенским собором была совершена Божественная литургия с торжественным обрядом Интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
На праздничной литургии митрополита Онуфрия впервые поминали как Блаженнейшего.
Блаженнейший Онуфрий стал 122-м митрополитом Киевским.
Во время интронизации митрополиту Онуфрию передали одно из лучших богослужебных облачений почившего Блаженнейшего митрополита Владимира.
Блаженнейший Онуфрий служил в архиерейском облачении своего предшественника.
На интронизацию прибыли представители Поместных Православных Церквей.
В частности, новому Предстоятелю УПЦ сослужили представитель Патриарха Кирилла митрополит Волоколамский Иларион, представители Поместных Церквей: Константинопольской - митрополит Галльский Эммануил, Александрийской - митрополит Киринський Афанасий, Иерусалимской - митрополит Вострський Тимофей, Грузинской - митрополит Некреський Сергий и митрополит Потийский и Хобский Григол, Сербской - епископ Моравичський Антоний, Румынской - митрополит Тирговиштский Нифонт, Болгарской - епископ Русенский Наум, Элладской - епископ Християнупольский Прокопий, Польской - архиепископ Люблинский и Холмский Авель, Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский). Православной Церкви Америки и Канады - епископ Нью-Йоркский Михаил и епископ Квебекский Ириней, Русской Православной Церкви Заграницей - архиепископ Берлинский Марк. А также епископат и духовенство Украинской Православной Церкви.
Два старейшие архиереи Украинской Православной Церкви - митрополиты Одесский и Измаильский Агафангел, Симферопольский и Крымский Лазарь - под возглас «Аксиос!» (достойный!) трижды торжественно преподнесли владыку Онуфрия на Митрополичий трон на горн месте.
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел зачитал приветственное слово Предстоятеля и передал митрополиту Онуфрию жезл Блаженнейшего Митрополита Владимира.
Приветственный адрес от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил митрополит Волоколамский Иларион.
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал поздравительные письма на имя Блаженнейшего митрополита Онуфрия от Президента Украины Петра Порошенка и мэра Киева Виталия Кличко.
Предстоятели Поместных Православных Церквей зачитали поздравления и передали новоизбранному Блаженнейшему свои подарки.
Представители власти и многочисленные верующие поздравили новоизбранного Предстоятеля Украинской Православной Церкви и получили благословение его Блаженства.
Как сообщал УНИАН, митрополит Онуфрий был избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа на Соборе епископов УПЦ.