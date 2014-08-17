В НАТО считают возможным повторение Россией «украинского сценария» в других странах

Об этом генерал военно-воздушных сил США заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованному в воскресенье, 17 августа, передает DW.

Бридлав отметил, что на примере Украины Россия демонстрирует "новый тип ведения войны". Поэтому самое главное, по его словам, чтобы страны НАТО "были готовы к новым "зеленым человечкам".Читайте такжеНАТО подтвердило вторжение колонны бронетехники из РФ в Украину

"Вооруженные боевики без опознавательных знаков, которые создают беспорядок, захватывают административные здания, подстрекают население, проводят подготовку сепаратистов, предоставляют военные консультации и таким образом могут способствовать существенной дестабилизации страны", - объяснил генерал НАТО и отметил, что именно это представляет опасность для стран-членов НАТО в Восточной Европе.

Бридлав убежден, что из-за имеющейся угрозы силы полиции и армии восточноевропейских стран должны быть готовы к ее преодолению. Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь потенциальное появление "зеленых человечков" в других странах Восточной Европы, Бридлав напомнил о статье 5 Североатлантического соглашения, которой предусмотрено право на коллективную оборону в случае доказанной агрессии со стороны третьего государства.

"Поэтому мы должны разрабатывать внутренние, национальные сценарии идентификации подобных действий и их преодоления", - сказал Бридлав.Читайте такжеПольша заявила о возврате "самых кровавых времен" Европы из-за действий РФ

В то же время американский генерал отметил, что, несмотря на агрессию России в отношении Украины и активную поддержку Москвой сепаратистов на Донбассе, ни одна из стран НАТО "сейчас не хочет военного вмешательства в конфликт". "Члены Альянса согласовали предоставление Украине помощи для улучшения ее военных возможностей, а также поддержки Киева в проведении реформ в оборонной сфере", - сказал Бридлав.