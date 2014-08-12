Россия направила на границу с Украиной курсантов-артиллеристов - штаб АТО

Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО, в том числе с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Как сообщил источник, обстрелы мирных поселений, «зеленых коридоров» и позиций украинских военнослужащих приняли особенно циничный характер. Командованием Вооруженных Сил Российской Федерации принято преступное решение о направлении в приграничную зону с Украиной артиллерийских расчетов из разных округов Российской Федерации, и курсантов-артиллеристов. Расчеты проводят боевую стрельбу по вышеуказанным целям", - говорится в сообщении.

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В то же время, украинские войска продолжают блокировать группы боевиков от основного транспортного направления сообщения с Россией, а также окончательного окружения Луганска.

"Боевики из последних сил, на последнем издыхании пытаются удержать под контролем города Илловайск, Горловка, Шахтерск, Енакиево", - подчеркивают в штабе АТО.