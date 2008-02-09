Янукович дал интервью ряду телеканалов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ дал интервью телеканалам «1+1», ICTV и ТРК "Украина", сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Отвечая на вопросы журналистов, он выразил свое видение путей разрешения парламентского кризиса, возможности проведения досрочных выборов, отношение оппозиции к приватизации стратегических объектов – таких как «Укртелеком» и Одесский припортовый завод, а также рассказал о перспективах внесения изменений в Конституцию Украины и участия в этом процессе Партии регионов.

Интервью телеканалы планируют показать в субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля.

Телеканал «1+1» будет транслировать интервью сегодня в 20.00.