СНБО опровергает дезинформацию о якобы разгроме украинских войск возле Саур-Могилы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Информационно-аналитического центра Совета Национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

«Российские и террористические информационные источники распространяют очередное провокационное сообщение о разгроме нескольких частей Вооруженных Сил Украины неподалеку кургана Саур-Могила. Официально заявляем, что информация имеет совершенно искаженный характер и не соответствует действительности. Украинские военные продолжают удерживать высоту под контролем и успешно отбивают контратаки боевиков», - сказал Лысенко.

По его словам, распространением таких сообщений, российские спецслужбы пытаются преодолеть панические настроения среди террористов, которые наблюдаются в последнее время.

Читайте такжеЗа сутки в боях с террористами погибли трое военнослужащих, 13 ранены

Как сообщал УНИАН, Саур-Могила является стратегической высотой на границе Луганской, Донецкой областей Украины и Ростовской области России, с которой террористы обстреливали украинских военных и ряд населенных пунктов, в частности Мариновку.

28 июля начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Муженко доложил президенту Украины Петру Порошенко, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль Саур-Могилу.