Россия решила запретить импортную одежду

Об этом сообщается на сайте правительства РФ, передает 5 канал.

В перечень товаров попали ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха.

В документе отмечается, что данные меры направлены на поддержку отечественных производителей в сфере легкой промышленности.

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В отличие от запрета на импорт продуктов питания из стран, которые ввели санкции против РФ, этот запрет будет касаться гораздо большего количества стран. Исключение сделано только для производителей из стран Таможенного союза: Казахстана и Белоруссии.

В то же время, запрет на экспорт одежды будет касаться только закупок, которые осуществляются за государственный счет и не будет распространяться на импорт, который осуществляется частными лицами и организациями.