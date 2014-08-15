ЕС не комментирует пересечение украинской границы российской бронетехникой, ожидая „более аккуратную информацию”

Об этом агентству УНИАН сообщил высокопоставленный европейский чиновник, отвечая на вопрос, во время внеочередного заседания Совета ЕС, которое состоялось в пятницу в Брюсселе, министры имели возможность говорить о заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что колонна бронетехники из России въехала на территорию Украины.

«По этому поводу мы должны получить более аккуратную информацию, а также о том, что происходит на границе. Основное впечатление с заседания заключается в том, что в следующие несколько дней мы должны очень внимательно наблюдать за ситуацией», - сказал он.

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При этом чиновник ЕС обратил внимание на пункт первый принятых по Украине выводов. «Вы увидите, что в первом параграфе мы очень четко предупредили Россию о любых действиях, которые будут черным нарушением международного права. Мы будем наблюдать за этим очень внимательно. Мы будем в контакте с украинскими властями, сотрудниками служб безопасности из наших стран, чтобы пытаться получить как можно аккуратнее оценку ситуации”, - подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник возразил, что в выводах речь идет о новых санкциях в отношении России. «Это процесс, который продолжается, и который был на месте. Ничего нового в этом нет. Что министры сказали сегодня, так это то, что, если будет требовать ситуация, они будут готовы говорить о новых дальнейших мерах. Министры считали, что будет важно на политическом уровне подчеркнуть это снова», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что колонна бронетехники из России въехала на территорию Украины.

По словам Расмуссена, минувшей ночью НАТО наблюдало нарушения украинской границы военной автоколонной.

Генсек НАТО отметил, что вторжение бронетехники недвусмысленно демонстрирует, что Россия продолжает дестабилизировать восточную Украину.