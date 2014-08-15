Глава МИД Нидерландов не видит изменений в политике России в отношении Украины

Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе перед внеочередным заседанием Совета ЕС по вопросам иностранных дел, говоря о рассмотрении украинского вопроса, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Я хотел бы видеть изменение в поведении Российской Федерации, но на этом этапе я не вижу никаких признаков того, что Россия меняет свою политику. К сожалению”, - сказал он.

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Комментируя ситуацию вокруг российского гуманитарного конвоя, Тиммерманс подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи должна быть проведена в соответствии с международными правилами гуманитарной помощи и при участии Красного Креста.

„Я считаю, что Украина хочет того же. Мы говорим о суверенной территории Украины”, - подчеркнул он.