ЕС приветствует предстоящие консультации президентов Украины, России и Еврокомиссии

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорилось в выводах по Украине, принятых на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«Совет приветствует будущие консультации между президентами Российской Федерации, Украины и Европейской комиссии по вопросам, связанным с имплементацией Соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также относительно поставок газа, параллельно с усилиями по стабилизации политической ситуации и ситуации в сфере безопасности”, - сказано в выводах.

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Кроме того, Совет призвал к продолжению в Украине всеобъемлющей реформы, в частности, путем реализации Соглашения об ассоциации и решений о децентрализации, реформе Конституции и защите прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам. «Это построит настоящий национальный диалог с участием центральной власти и демократических легитимных представителей регионов Украины. Совет считает, что такой процесс может сыграть важную роль в обеспечении прочного политического урегулирования конфликта», - отмечается в документе.