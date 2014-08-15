50 украинских пограничников и таможенников прибыли на "Изварино" для осмотра гуманитарного конвоя
19:02, 15 августа 2014Политика
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Совместный отряд пограничников и таможенников Украины (около 50 человек) прибыл на международный пункт пропуска Изварино-Донецк для проведения осмотра российского «гуманитарного конвоя».
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко.
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В то же время Макаренко уточнил, что украинские эксперты не приступают к осмотру и ожидают решения Международного Красного Креста о признании российского груза гуманитарной помощью.
По словам Макаренко, в случае получения такого решения, растаможка груза займет 3-5 дней.
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