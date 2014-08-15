Террористы заминировали дамбу Грабовского водохранилища на Луганщине - СНБО

Боевики заминировали дамбу Грабовского водохранилища / wikimapia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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