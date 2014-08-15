The Guardian: Российские военные автомобили въехали в Украину в то время, как гуманитарный конвой остановился недалеко от границы

Но в то время как грузовики остановились совсем близко возле границы с Украиной, отдельный российский конвой все же въехал на украинскую территорию в четверг поздно вечером.

Об этом написал Шон Уокер в своей статье, которая называется «Российские военные автомобили въехали в Украину, в то время как гуманитарный конвой остановился недалеко от границы», опубликованной в британской газете The Guardian.

Журналист The Guardian видел, как колонна из 23 бронетранспортеров в сопровождении бензовозов и других транспортных средств для материально-технического обеспечения с официальными российскими военными номерными знаками ехала в направлении границы вблизи российского Донецка – около 200 км от украинского Донецка.

Конвой остановился на обочине дороги до наступления темноты, а затем въехал на территорию Украины по грунтовой дороге, и четко было видно, как он пересек границу через дыру в заборе из колючей проволоки. Также в темноте можно было рассмотреть вооруженных людей возле пограничного забора, когда колона въезжала в Украину. Киев потерял контроль над своей стороной границы в этом районе.

Вряд ли можно назвать пересечение границы этими грузовиками официальным полномасштабным вторжением России, тем более неясно, как далеко они планируют продвинуться вглубь территории Украины и как долго они собираются там оставаться. Но это стало неопровержимым доказательством того, о чем уже давно заявляют украинские власти – российские войска присутствуют на территории Украины.

И это было довольно иронично, учитывая внимание к огромному конвою гуманитарной помощи, который медленно двигался на юг по шоссе М-4 в четверг. Когда конвой приблизился к участку границы, который контролируют пророссийские мятежники, трудно было отделаться от ощущения, что московский гуманитарный конвой потенциально может превратиться в замедленную катастрофу, возможно, даже создав ситуацию, при которой Украина и Россия перейдут от беспорядочного конфликта, в котором принимают участие представители Москвы, к полномасштабным открытым военным действиям.

Российские власти заявляют, что конвой – жест доброй воли, и перевозит он только самое необходимое для помощи жителям восточной Украины. Украинское правительство считает, что этот конвой – в лучшем случае просто циничная уловка, в худшем – своего рода «троянская стоножка», прокладывающая свой путь в страну через пограничный пункт, который больше не контролируют украинскими военные, при этом правдивость информации о том, что на самом деле везут грузовики, можно только принять на веру.

Гуманитарный конвой в среду на сутки остановился в Воронеже, но снова отправился в путь на рассвете в четверг.

В какой-то момент, когда президент Владимир Путин более чем на два часа опаздывал на собрание высокопоставленных российских чиновников в недавно присоединенном Крыму, а первые грузовики из конвоя свернули с основной трассы М-4 в сторону контролируемого повстанцами Луганска, появились подозрения, что, возможно, выступление Путина задержали, чтобы он объявил о том, что грузовики въедут в Украину в независимости от того, дадут ли украинские власти зеленый свет. Такой шаг Украина будет расценивать, как вторжение, заявило ранее украинское правительство.

В итоге, конвой остановился вскоре после того, как поменял направление движения, на расстоянии примерно 30 км от границы, и в течение двух часов грузовики выстроились в аккуратные линии, подняв клубы пыли.

МИД России заявил, что конвой состоит из 262 автомобилей, 200 из них перевозят гуманитарную помощь. Некоторые водители говорят, что автомобилей 270. На месте стоянки уже начали разбивать полевой лагерь, поставили десяток больших палаток и организовали душевую зону, где люди могут смыть с себя грязь и пот после долгого путешествия.

Некоторые говорили, что грузовики могут быть наполнены оружием. Другие утверждали, что они, возможно, перевозят заготовки для последующего вторжения России, используя наземные войска, которые находятся в приграничных районах в состоянии ожидания. Были также предположения о том, что этот цирк с таинственным конвоем может отвлечь внимание от других движений России, и этот страх, видимо, обоснован, учитывая то, что военная колонна пересекла границу в четверг вечером.

Сотни водителей грузовиков из конвоя были одеты в одинаковые футболки цвета хаки, шорты и кепки, и можно, конечно, сказать, что их форма военного типа.

По мнению некоторых наблюдателей, большая колонна, движение которой явно координируется кем-то сверху, и которая сопровождается многочисленными автомобилями с официальными российскими военными номерными знаками, напоминает о «маленьких зеленых человечках», участвующих в присоединении Крыма марте. Эти человечки носили зеленую форму без опознавательных знаков и утверждали, что они – местные добровольцы, хотя было очевидно, что это хорошо обученные российские спецагенты. Несмотря на то, что во время аннексии Крыма Кремль отрицал присутствие российских войск, Путин позже признал, что российские военные подразделения принимали участие.

Тем не менее, учитывая непринужденную манеру, отсутствие дисциплины и в некоторых случаях телосложение, которое свидетельствует о том, что они проводят время скорее в пивных, чем на военных полигонах, можно сказать, что «маленькие коричневые человечки» из гуманитарного конвоя явно не являются представителями хорошо обученных элитных войск, которые использовали для аннексии Крыма.

В основном, эти люди не хотели говорить о том, кто они такие и как они попали в конвой. Один из них сказал, что он – волонтер из неправительственной организации, но замолчал, когда его попросили сказать название организации.

«Мне платят за то, чтобы я выполнял свою работу здесь, а не бездельничал, общаясь с журналистами», – сказал он, когда на него надавили, а потом смутился, когда ему напомнили его же слова о том, что он – волонтер, которому ничего не платят.

Другие говорили, что они – военные в отставке, утверждая, что сейчас они не служат. Вполне возможно, что людей в этот конвой российские власти набирали полуофициальным методом, так же, как они искали добровольцев для борьбы на стороне повстанцев в восточной Украине – с помощью телефонных звонков из организаций бывших военных с предложением работы.

Люди из конвоя пренебрежительно относятся к опасениям украинцев о том, что в грузовиках может находиться секретный военный груз. Двое мужчин в коричневой форме, которые не захотели называть свои имена, но сказали, что они «ответственные за груз», предложили выбрать наугад любую из машин и открыть её, чтобы посмотреть, что находится внутри. Они развязали веревки, связывающие брезент, на двух грузовиках, на которые указал журналист The Guardian и другие журналисты, которые находились там.

Внутри первого грузовика были белые мешки, наполненные гречкой, а во втором были сложены картонные коробки. Трое мужчин разрезали ленту на одной из коробок, чтобы показать, что внутри находятся упакованные спальные мешки. Когда сняли брезент, стала видна первоначальная раскраска грузовиков – зеленый цвет военной техники; видимо, их только недавно перекрасили в белый цвет.

Никто не сказал, как долго они планируют оставаться там: несколько часов или несколько дней. Пока все еще не ясно, было ли принято в Москве решение о передвижении конвоя только после одобрения Международного комитета Красного Креста, или все же в Кремле решили, что конвой поедет дальше в любом случае, если дипломатические споры будут длиться слишком долго.

Одинокий автомобиль с дипломатическим номерным знаком Красного Креста прибыл в расположение конвоя в четверг днем​​. Двое мужчин подтвердили, что они являются представителями московского отделения Красного Креста, но отказались дать более подробную информацию о том, сопровождали ли они конвой, будет ли осмотр, и приедут ли другие представители организации. В четверг вечером на странице организации в Twitter появилось сообщение о том, что «первоначальный контакт» с конвоем был установлен, «много практических деталей будут уточняться».

В грузовиках, видимо, на самом деле находится гуманитарная помощь, и нет сомнений в том, что в крупных городах восточной Украины ситуация действительно удручающая – тысячи людей не имеют воды и электричества и прячутся в подвалах, чтобы избежать обстрела. Тем не менее, обеспокоенность Киева по поводу конвоя с хорошо замаскированными военными признаками, вполне понятна. Два военных вертолета сопровождали конвой к югу и летели на высоте всего несколько десятков метров от земли, перед тем как он остановился. В начале и в конце конвоя были автомобили с официальными российскими военными номерными знаками.

Отдельно от конвоя в течение дня по трассе М-4 проехали несколько военных транспортеров, нагруженных артиллерией и танками. Местные жители говорят, что в последние месяцы подобную картину они наблюдают все чаще, с тех пор как Украина начала обвинять Москву в обстреле своей территории с российской стороны, а также в транспортировке тяжелого вооружения через границу, в том числе, возможно, и ракетного комплекса «Бук», который предположительно был использован, чтобы сбить пассажирский самолет Малазийских авиалиний в прошлом месяце.

Колонна из бронетранспортеров, которую видел журналист The Guardian, стала еще одним свидетельством наступлений России, которые Кремль неоднократно отрицал.