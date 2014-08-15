Бильдт назвал "тяжелой ситуацией" сообщение о российской бронетехнике, которая въезжает в Украину

Так он прокомментировал на своей странице в Твиттере сообщения британских журналистов из издания The Guardian.

"Журналисты Великобритании наблюдают российскую бронетехнику, которая въезжает в Украину. Вряд ли гуманитарная. Тяжелая ситуация", - написал Бильдт.