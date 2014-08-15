Бильдт назвал "тяжелой ситуацией" сообщение о российской бронетехнике, которая въезжает в Украину
01:01, 15 августа 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал "тяжелой ситуацией" сообщение о пересечении российской бронетехникой границы Украины.
Бильдт назвал "тяжелой ситуацией" сообщение о российской бронетехнике, которая въезжает в Украину / УНИАН
Так он прокомментировал на своей странице в Твиттере сообщения британских журналистов из издания The Guardian.
"Журналисты Великобритании наблюдают российскую бронетехнику, которая въезжает в Украину. Вряд ли гуманитарная. Тяжелая ситуация", - написал Бильдт.
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