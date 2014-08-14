Боевики удерживают около 20% части захваченных ими ранее территорий
19:25, 14 августа 2014Политика
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В результате активных действий сил АТО террористы занимают всего пятую часть ранее захваченных ими территорий.
REUTERS
На сегодняшний день в результате действия сил АТО пророссийские бандформирования удерживают около 1/5 части захваченных ими ранее территорий Луганской и Донецкой областей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
"Приблизительно, остается одна пятая часть территорий из тех, что были заняты террористами с начала их захвата", - сказал Лысенко.
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