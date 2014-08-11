Десантники сил АТО в ходе рейда по тылам террористов уничтожили 3 блокпоста

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Десантники вчера вернулись из такой себе “прогулки” по тылам боевиков. Ребята совершили рейд преодолев расстояние около 400 км в поисках объектов сопротивления", - говорится в сообщении.

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В сообщении уточняется, что десантниками сил АТО найдено и уничтожено 3 блокпоста наемников, технику и живую силу, среди которой немало русских казаков.

"Как оказалось, бравада этих извергов перед камерами заканчивается почти сразу, когда они узнают, что за их душами идут десантники. Бандиты, когда им пришлось воевать с настоящими мужчинами, а не с женщинами и детьми, если могли, то убегали в панике", - подчеркивается в сообщении пресс-центра.