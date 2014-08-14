Турчинов закрыл заседание ВР и предупредил депутатов, чтобы они не уезжали далеко от Киева

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов закрыл сегодняшнее пленарное заседание парламента, но предупредил народных депутатов о возможности внеочередного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов, закрывая заседание, отметил, что следующее пленарное заседание состоится по графику, а завтра депутаты будут работать в парламентских комитетах.

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В то же время он предупредил народных депутатов, чтобы они далеко не уезжали из Киева на случай внеочередного пленарного заседания.