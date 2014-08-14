ВР отклонила законопроекты относительно ограничения права избираться депутатами
Верховная Рада Украины отклонила законопроекты относительно ограничения права избираться народными депутатами.
Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом народного депутата от Партии регионов Сергея Матвиенкова “О внесении изменений в статью 9 Закона “О выборах народных депутатов Украины” (относительно уточнения права быть избранным) (№ 4429а) предусматривалось, что не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который был избран народным депутатом Украины І-VІІ созывов.
За этот законопроект проголосовали 126 народных депутатов из 212, зарегистрированных в сессионном зале.
Другим законопроектом - народного депутата от Партии регионов Бориса Колесникова “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” (относительно ограничения права быть избранным для некоторых лиц)” (№ 4429а-1) - предусматривалось в частности установить, что не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который в прошлом был избран народным депутатом в состав Верховной Рады Украины одного или нескольких созывов.
Также предусматривалось, что не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который в период до 24 августа 1991 года и на время провозглашения Независимости Украины был, в частности, избран в высшие центральные органы Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Украины и других союзных республик СССР. Также эта норма касалась, в частности, сотрудников КГБ СССР, КГБ УССР и КГБ других союзных республик СССР.
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Кроме того, по законопроекту, не может выдвигаться кандидатом и быть избран депутатом гражданин, который в период после 24 августа 1991 года занимал или занимает одну или несколько должностей из перечня, в частности, президента Украины, премьер-министра, министра, секретаря СНБО или профессионального судьи, а также члена ЦИК или судьи Конституционного суда.
За этот законопроект проголосовало всего 106 народных депутатов из 212, зарегистрированных в сессионном зале.