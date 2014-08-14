ВР отклонила законопроекты относительно ограничения права избираться депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом народного депутата от Партии регионов Сергея Матвиенкова “О внесении изменений в статью 9 Закона “О выборах народных депутатов Украины” (относительно уточнения права быть избранным) (№ 4429а) предусматривалось, что не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который был избран народным депутатом Украины І-VІІ созывов.

За этот законопроект проголосовали 126 народных депутатов из 212, зарегистрированных в сессионном зале.

Другим законопроектом - народного депутата от Партии регионов Бориса Колесникова “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” (относительно ограничения права быть избранным для некоторых лиц)” (№ 4429а-1) - предусматривалось в частности установить, что не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который в прошлом был избран народным депутатом в состав Верховной Рады Украины одного или нескольких созывов.

Также предусматривалось, что не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который в период до 24 августа 1991 года и на время провозглашения Независимости Украины был, в частности, избран в высшие центральные органы Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Украины и других союзных республик СССР. Также эта норма касалась, в частности, сотрудников КГБ СССР, КГБ УССР и КГБ других союзных республик СССР.

Читайте такжеВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект о люстрации

Кроме того, по законопроекту, не может выдвигаться кандидатом и быть избран депутатом гражданин, который в период после 24 августа 1991 года занимал или занимает одну или несколько должностей из перечня, в частности, президента Украины, премьер-министра, министра, секретаря СНБО или профессионального судьи, а также члена ЦИК или судьи Конституционного суда.

За этот законопроект проголосовало всего 106 народных депутатов из 212, зарегистрированных в сессионном зале.