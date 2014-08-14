Из Киева, Харькова и Днепропетровска вышли колонны грузовиков с гуманитаркой для Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам событие, министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак сообщил, что этот груз направляется в Старобельск Луганской области по поручению премьер-министра Арсения Яценюка.

«Мы провели совещание с водителями, всех успокоили, безопасность будет обеспечена», - сказал министр.

Бурбак прибавил, что груз профинансирован частично за счет госбюджета, частично за средства благотворителей.

«Вчера правительство приняло решение о дополнительном выделении 10 млн. грн. Здесь (в грузовиках - УНИАН) и благотворительная помощь, и то, что было закуплено за деньги бюджета. Это очередной груз нашим соотечественникам», - сказал Бурбак.

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Из Харькова на Луганщину также отправилась колонна грузовых автомобилей, которые доставят 220 тонн гуманитарной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед отправлением автомобилей сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его словам, всего в Луганскую область будут отправлены 26 большегрузных автомобилей, 18 из которых подготовлены силами облгосадминистрации, остальные - соседними областями и Министерством аграрной политики.

Гуманитарный груз содержит продукты питания и средства гигиены. В частности, в Луганскую область будут отправлены 12 тонн хлеба, 30 тонн муки, 3 тонны кондитерских изделий, 44 тонны воды, 21,5 тонн сахара, 30 тонн картофеля, 17 тонн капусты, 19 тонн лука, другие овощи, фрукты и др.

Балута отметил, что подобные колонны автомобилей с гуманитарной помощью сегодня будут отправлены также из Киева и Днепропетровска.

Председатель ХОГА отметил, что по опыту предыдущих отправок гуманитарных грузов из Харьковской области в зону проведения АТО распределение помощи происходит из расчета 19 тонн на 10,5 тысяч лиц. Балута отметил, что за логистику и распределение груза будет отвечать Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь начальник управления ГАИ в Харьковской области Игорь Швыдкий отметил, что вся колонна будет разбита на две части, которые будут сопровождаться экипажами ГАИ.

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Еще одна колонна должна отправиться на Донбасс из Днепропетровска.

Местом назначения колонн с этим грузом определен город Старобельск (Луганская область), где его, согласно международных норм, примут представители Международного Комитета Красного Креста.

Красный Крест будет распределять эту помощь среди гражданского населения Донетчины и Луганщины, которое оказалось на контролируемых боевиками территориях.