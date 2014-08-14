ВР снова не вынесла на повестку дня ни одного законопроекта о выборах

Как передает корреспондент УНИАН, первым на голосование был поставлен законопроект лидера фракции “Батькивщина” Сергея Соболева о выборах народных депутатов по открытым партийным спискам) (№4222А), который предусматривает парламентские выборы по пропорциональной системе с открытыми списками.

«За» него проголосовали 169 народных депутатов из 297 зарегистрировавшихся в сессионном зале. В частности, фракция Партии регионов и группа “Суверенная европейская Украина” не дала ни одного голоса.

За другой законопроект Соболева “О внесении изменений в закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” (относительно усовершенствования отдельных положений)” (№4470А), который, в частности, предусматривает сокращение избирательной кампании, сокращение финансирования, проголосовали лишь 170 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, от ПР и группы “Экономическое развитие” - 0, а от группы “Суверенная европейская Украина” этот законопроект поддержал только 1 депутат.

Читайте такжеСегодня ВР рассмотрит законопроекты о санкциях и люстрации (онлайн-трансляция)За третий избирательный законопроект народного депутата от “Батькивщины” Андрея Иванчука “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов народных депутатов Украины” (№4471А) проголосовали 135 народных депутатов с 312, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, от “Свободы” и группы “За мир и стабильность” - 0, а от ПР - 1.

Читайте такжеЗаконопроект об экономической деятельности в Крыму отправили на повторное чтениеЭтот законопроект предусматривал выборы по смешанной системе.

После такого голосования председатель ВР Александр Турчинов отметил, что будет инициировать перерыв после рассмотрения других законопроектов относительно включения в повестку дня. “Мы обсудим с вами, каким образом будем работать дальше, что касается избирательного законодательства”, - сказал он.

Спикер напомнил, что в случае невнесения изменений в избирательное законодательство, выборы в ВР пройдут по действующему закону.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании 12 августа ВР также не внесла к рассмотрению ни один избирательный законопроект.