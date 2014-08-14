Все блокпосты по периметру зоны АТО оборудуют видеокамерами - МВД

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Все блокпосты вокруг зоны АТО в ближайшее время должны быть обеспечены видеокамерами для видеофиксации всех транспортных средств и их пассажиров покидающих зону АТО. Соответствующий приказ об этом подписал вчера Министр МВД Арсен Аваков", - написал советник. Читайте такжеНа Донетчине военные обнаружили автомобиль с заложенной взрывчаткой и растяжками - СНБО

Геращенко отметил, что видеооборудоване поможет усилить контроль за перемещением оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов, а также обеспечение прав граждан во время проведения досмотра транспортных средств во избежание конфликтных ситуаций.

"Кроме видеофиксации с последующим архивированием данных планируется ввести запись автомобильных номеров, ФИО водителя и марки ТС в специальные журналы на каждом блок посту с последующим переносом этих данных в электронную базу данных", - рассказал Геращенко.

По мнению Геращенко, это позволит усложнить террористам организацию каналов перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых средств на мирную территорию Украины, а также упростит раскрытие преступлений, совершенных при помощи вывезенных из зоны АТО транспортных средств.

Ожидается, что объективная фиксация процедуры досмотра автомобилей во избежание скандалов и провокаций со всех сторон.Читайте такжеСНБО проверяет данные о нападении смертника на блокпост, где погибли трое военных

"МВД просит граждан относится с пониманием к ужесточения проверки документов и досмотра транспортных средств особенно выезжающих из зоны АТО. Все наши действия направлены на повышение безопасности граждан и минимизацию террористических угроз", - подчеркнул советник главы МВД.