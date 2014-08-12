Советник Авакова обнародовал список из 150 милиционеров, поддержавших «ДНР»
Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко обнародовал список милиционеров, перешедших на сторону так называемой «Донецкой народной республики», которая признана украинской властью террористической группировкой.
Список Геращенко разместил на своей странице в Facebook.
«Сегодня я публикую списки милиционеров Донецка, добровольно перешедших на сторону созданной Путиным террористической организации - Донецкая народная республика. Там 150 фамилий. Это не окончательный список. Будут и еще. И пусть все те, кто решил стать предателем и приспособленцем, знают, что мы о них знаем», - заявил Геращенко.
Эти списки попали к Геращенко, по его словам, «благодаря честным сотрудникам милиции». «Для того, чтобы получить эти списки, честные милиционеры рисковали своей жизнью и жизнью своих близких. Сейчас они вне опасности и будут представлены к государственной награде за вклад в очищение органов внутренних дел от предателей и приспособленцев», - отметил советник министра.
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По его словам, каждый из списка будет под пристальным контролем службы внутренней безопасности МВД, прокуратуры и СБУ. «Каждому должно быть воздано по делам их», - подчеркнул Геращенко.