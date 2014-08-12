Советник Авакова обнародовал список из 150 милиционеров, поддержавших «ДНР»

Список Геращенко разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я публикую списки милиционеров Донецка, добровольно перешедших на сторону созданной Путиным террористической организации - Донецкая народная республика. Там 150 фамилий. Это не окончательный список. Будут и еще. И пусть все те, кто решил стать предателем и приспособленцем, знают, что мы о них знаем», - заявил Геращенко.

Эти списки попали к Геращенко, по его словам, «благодаря честным сотрудникам милиции». «Для того, чтобы получить эти списки, честные милиционеры рисковали своей жизнью и жизнью своих близких. Сейчас они вне опасности и будут представлены к государственной награде за вклад в очищение органов внутренних дел от предателей и приспособленцев», - отметил советник министра.

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По его словам, каждый из списка будет под пристальным контролем службы внутренней безопасности МВД, прокуратуры и СБУ. «Каждому должно быть воздано по делам их», - подчеркнул Геращенко.