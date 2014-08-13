Совет ЕС собирается на заседание 15 августа из-за ситуации в Украине и Ираке

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Себастьян Брабант.

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„Верховный представитель Кэтрин Эштон решила созвать внеочередной Совет по иностранным делам в эту пятницу, 15 августа, в Брюсселе как реагирование ЕС на основные текущие кризиса, сосредоточив внимание на Украине и Ираке”, - отметил он.