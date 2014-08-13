Le Figaro: Брюссель спешит на помощь производителям персиков и нектаринов

Об этом сообщает Эрик де ля Шене в своей статье под названием «Брюссель спешит на помощь производителям персиков и нектаринов», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Теперь французские потребители будут покупать килограмм этих фруктов за 1,25 евро, то есть практически по себестоимости. «В связи с недавним снижением рыночных цен на персики и нектарины, необходимо принять срочные меры», – объяснил Figaro пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Даков Чолош. «Комиссия примет незамедлительные меры, чтобы уменьшить предложение и увеличить спрос. То количество фруктов, которое будет изъято с рынка, будет перераспределено между благотворительными и общественными учреждениями, такими как больницы и тюрьмы». По информации Figaro, такая спасательная операция будет стоить от 20 до 30 млн. евро. Эту сумму возьмут из фондов, общая сумма которых 420 млн. евро, предназначенных для предотвращения конъюнктурных и структурных кризисов в рамках новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС (ЕСХП).

Чтобы эти меры были эффективными, от 10 до 20% из 750 тыс. тонн персиков и нектаринов, которые остались на рынке для продажи, будут изъяты до конца сезона, по мнению экспертов. Это около 150 тысяч тонн. «Это шаг в правильном направлении, и мы с нетерпением ожидаем детального плана введения таких мер, тем более что мы находимся на финишной прямой европейского рынка», – комментирует Люк Барбье, президент Национальной федерации садоводов.

Такую поддержку получат четыре основных производителя на европейском рынке: Италия, Испания, Греция и Франция, между которыми возникла ожесточенная конкуренция из-за перепроизводства, плохой погоды и российского эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из ЕС, в том числе на фрукты и овощи на общую сумму 2 млрд. евро. В четверг в Брюсселе состоится встреча, во время которой обсудят этот вопрос. Вполне возможно, что обсуждения затянутся на несколько недель, но мера, которая будет принята, будет иметь обратную силу с понедельника 11 августа.