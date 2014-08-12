Баррозу поддержал позицию Украины по доставке помощи Луганску



Об этом он сказал во время телефонных консультаций с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Баррозу также поддержал то, что именно Международный Комитет Красного Креста координирует логистику и доставку гуманитарной помощи для жителей Луганска.

Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку и решение о выделении финансовой помощи в размере 2,5 млн евро для жителей Донбасса, которые больше всего пострадали от действий боевиков.

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Средства будут направлены на цели международной гуманитарной помощи жителям Луганска через Международный Комитет Красного Креста. Также помощь будет направлена на потребности вынужденных переселенцев, обеспечение их местожительства, продуктами питания, питьевой водой, медицинским обслуживанием, психолого-социальной поддержкой.

Собеседники также обсудили вопросы энергетического диалога и дальнейшей экономической помощи со стороны ЕС, в частности в рамках международной донорской конференции, которая состоится в Киеве осенью.

Предыдущая беседа между Порошенко и Баррозу состоялась 11 августа.