Карасев считает, что Москва поступает как в ”Бриллиантовой руке”

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что своим заявлением о возможном прекращении с 11 февраля поставок российского газа в Украину ОАО "Газпром" говорит: пока не будет решен вопрос по долгам за газ, разговора о смене схемы поставок газа не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.КАРАСЕВ высказал в ходе круглого стола на тему: «Что стоит за прекращением поставок газа в Украину?» сегодня в Киеве.

"Такие заявления делаются не случайно… Если есть такие заявления, значит, это кому-то нужно, и оно прозвучало накануне встречи ЮЩЕНКО-ПУТИН", - сказал эксперт.

При этом он добавил, что "Москва, несмотря на все, выступает с более консолидированной позицией, в отличие от Украины, и Россия это использует".

"Заявление "Газпрома" можно прочитать так: пока не будет решен вопрос по долгам - разговора о новых схемах поставки газа не будет… Москва показывает, что "Нафтогаз" не справляется со своими обязательствами, и пока долги не будут погашены, "РосУкрЭнерго" остается", - добавил В.КАРАСЕВ.

Вместе с тем он добавил, что "этот ультиматум можно прочитывать следующим образом: пока вы не разберетесь в Украине и пока не будет выигран тендер внутри Украины среди элит на место хранителя трубы и куратора энергопоставок, и политического куратора всей энергетики, до тех пор "Газпром" переговоры вести не будет… А пока, как в "Бриллиантовой руке" - отключим газ".

Как сообщал УНИАН, 7 февраля "Газпром" заявил, что может с 11 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля, в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл.

Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того, чтобы они могли быть продолжены, "Газпром" требует, чтобы украинская сторона незамедлительно создала для этого юридические основания, подписала соответствующие контракты и акты, безотлагательно обеспечила полное погашение накопившейся задолженности. Если это сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.

НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.