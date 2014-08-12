Комитет ЕС по вопросам политики и безопасности собрался внеочередно из-за Украины, Ирака и Газа
13:54, 12 августа 2014Политика
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В Брюсселе проходит внеочередное заседание Комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности.
REUTERS
На заседании обсуждается ситуация в Украине, Ираке и секторе Газа.
Об этом во вторник сообщает Внешняя служба ЕС на своей странице в Твиттере.
Читайте такжеСША и ЕС готовы предоставить Украине гуманитарную помощь "Внеочередное заседание Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС проходит в Брюсселе, чтобы обсудить Ирак, Газа и Украину”, - говорится в сообщении.
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