Задержан сын бывшего мэра Славянска Нели Штепы
Сын бывшего городского председателя Славянска Нели Штепы задержан у себя дома в Славянске.
Сообщение опубликовано в "Твиттере" сайта "Новости Донбасса". "Сергей Огарков сын Нели Штепы задержан 30 минут назад дома в Славянске у себя в квартире", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН,в начале апреля мэр Славянска Неля Штепа поддержала сепаратистов, которые пришли в город. 17 апреля связь с ней прервалась, как оказалось позже, она попала в плен к сепаратистам, в котором находилась 81 день.
11 июля Неля Штепа была задержана и арестована на 2 месяца. Ей инкриминируют "причинение смерти людей" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
@novostidnua Яблоко от яблони..
- (no)Х...y Borispol (@GinkAri) 12 августа 2014