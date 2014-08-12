ВР не включила в повестку дня еще два законопроекта об изменениях в избирательное законодательство

Как передает корреспондент УНИАН, оба законопроекта не набрали даже 200 голосов народных депутатов.

Один из законопроектов предусматривал проведение парламентских выборов по пропорциональной системе, другой - по смешанной.Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит вопрос о санкциях против РФ (видео-трансляция)

Как сообщал УНИАН, в частности, для включения в повестку дня сессии предлагались законопроект Юрия Мирошниченко, два законопроекта Николая Рудьковского, законопроект заместителя председателя ВР Руслана Кошулинского и законопроект лидера фракции “Батькивщина” Сергей Соболева.

По словам Соболева, на совещании у председателя Верховной Рады Александра Турчинова было договорено вынести на рассмотрение парламента два законопроекта. “Договорились вынести два законопроекта - по смешанной и по пропорциональной системе. Мой и, кажется, Еремеева”, - отметил Соболев.