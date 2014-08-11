Боевики запретили жителям Красного Луча покидать город и ходить по улицам - очевидцы

Сегодня, 11 августа, боевики из террористической организации "Луганская народная республика" запретили жителям Красного Луча покидать город, сообщает Informator.lg.ua.

Выезжать и вывозить своих родственников на личном автотранспорте из оккупированного боевиками города запрещено.

Читайте такжеСилы АТО заблокировали боевиков в Красном Луче, среди наемников усиливается паника

Со слов очевидцев, также террористы запретили передвигаться по городу пешеходам.

Как сообщал УНИАН, в центре Красного Луча нет света и воды. Также в городе перебои с мобильной связью.