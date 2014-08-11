14 августа в оккупированном Крыму Путин выступит перед членами парламента РФ и министрами

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Через несколько недель у нас состоится очень живое начало внутриполитического сезона, которое будет ознаменовано сентябрьскими выборами, и вполне можно ожидать, что эта проблематика будет активно фигурировать в повестке дня», - сказал Песков журналистам.Читайте такжеПутину пророчат проблемы с рейтингом и полупустые магазины

«Конечно, та повестка дня, с которой мы все вместе живем, не может тоже остаться без внимания. Путин выступит с речью, насыщенной по содержанию», - отметил он.

Пресс-секретарь сообщил, что в ходе поездки в Крым Путин посетит Ялту и Севастополь, где, помимо выступления, запланированы его встречи с деятелями культуры, а также ряд рабочих встреч, включая местное руководство. В целом в Крыму ожидается «массовый десант из власти», сказал Песков.