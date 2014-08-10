Силы АТО полностью перекрыли сообщение между Донецкой и Луганской областями
20:48, 10 августа 2014Политика
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Террористы не могут противостоять украинской армии, поэтому начинают наносить удары по мирным жителям.
Военные перекрыли сообщение между Луганщиной и Донетчиной / Минобороны
Передовыми отрядами сил АТО было полностью перекрыто сообщение между Донецкой и Луганской областями, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Как отмечается в сообщении, бандформирования не могут противостоять украинской армии, поэтому наносят удары по мирным жителям.
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"В 12.45 в районе зеленого коридора, неподалеку от Луганска, во время формирования колонны беженцев, которая должна была выйти в 13.00, был нанесен удар с БМ-21 «Град»", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек погиб, а один - ранен.
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