Силы АТО полностью перекрыли сообщение между Донецкой и Луганской областями

Передовыми отрядами сил АТО было полностью перекрыто сообщение между Донецкой и Луганской областями, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, бандформирования не могут противостоять украинской армии, поэтому наносят удары по мирным жителям.

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"В 12.45 в районе зеленого коридора, неподалеку от Луганска, во время формирования колонны беженцев, которая должна была выйти в 13.00, был нанесен удар с БМ-21 «Град»", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, а один - ранен.